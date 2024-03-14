Оккупанты нанесли удары по радиотехническим объектам в Сумской области: возможны перебои с мобильной связью
Российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью.
Об этом сообщили в Telegram Сумской областной военной администрации. Отмечается, что в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что уничтожая украинское вещание, россияне ведут информационную борьбу, но не смогут в ней победить.
"Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", – призвал глава ОВА.
Напомним, в Сумах продолжается разбор завалов на месте удара российского "шахеда" по многоэтажке. Несколько этажей панельного дома там сложились один на один.
"Количество завалов очень велико: это и бетонные плиты, и обломки. Работы еще много", – рассказали в ГСЧС.
Утром 14 марта в МВА сообщили, что количество погибших в результате атаки возросло до трех. Также 14 человек получили ранения.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ночь на 13 марта российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. Раздались взрывы, попадание пришлось в многоквартирный жилой дом.
– 7 марта россияне также ударили по Сумам. В результате очередной атаки захватчиков повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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