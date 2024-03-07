Оккупанты нанесли удар по Сумам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Российские оккупационные войска в четверг, 7 марта, нанесли удар по Сумам. В результате очередной атаки захватчиков повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. "Сегодня, 7 марта, враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", – добавили в Сумской ОВА.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска около часа ночи 6 марта атаковали дронами-камикадзе типа Shahed жилые кварталы в городе Сумы. В областном центре есть три прилета в разных районах: под удар попали жилые дома, детский сад и объект критической инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадали семь человек, среди которых 10-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты используют свои диверсионно-разведывательные группы для захода на нашу территорию, чтобы раскрывать места нахождения Сил обороны, куда потом наносят удары. Такие вражеские ДРГ наиболее активны на Сумском направлении.

Ранее сообщалось, что недавно российская ДРГ пыталась пересечь границу с Украиной в Сумской области. Однако их попытка завершилась неудачей – в ходе боя с украинскими воинами враг понес потери.

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