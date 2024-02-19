В Госпогранслужбе назвали регион с наибольшей активностью вражеских ДРГ: подробности

Российские оккупанты используют свои диверсионно-разведывательные группы для захода на нашу территорию, чтобы выведать места нахождения сил обороны, куда затем наносят удары. Такие вражеские ДРГ наиболее активны на Сумском направлении.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко во время брифинга 19 февраля. Он также назвал другие регионы, где действуют ДРГ российских захватчиков.

По его словам, также активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сохранялась и на Харьковском направлении, меньше на Черниговщине.

В то же время спикер отметил, что за последние несколько дней пограничники не фиксировали ДРГ врага. Однако такая угроза остается.

"Но это, конечно, не снимает угрозу, потому что и по Черниговщине враг раньше использовал свои диверсионно-разведывательные группы с целью захода на нашу территорию, разоблачение мест нахождения сил обороны для того, чтобы в дальнейшем наносить удары", – пояснил Демченко.

Спикер также добавил, что в последнее время враг активизировал использование беспилотников как для разведывательной деятельности, так и для нанесения ударов.

"Наши воины применяют все необходимые средства для того, чтобы подавлять и не допускать попадания вражеских БПЛА", – подчеркнул Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российская ДРГ пыталась пересечь границу с Украиной в Сумской области. Однако их попытка завершилась неудачей – в ходе боя с украинскими воинами враг понес потери.