Прорыв вражеской ВРГ в Сумской области закончился неудачно: стало известно о потерях РФ

Неудачей завершилась для российских оккупантов попытка пересечь границу с Украиной в Сумской области. В ходе боя с украинскими воинами вражеская ДРГ понесла потери.

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Точно известно, что захватчики потеряли троих оккупантов: те либо были убиты, либо получили ранения. Об этом заявил помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Милкин в эфире телемарафона.

"Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России", – раскрыл он подробности относительно последствий случившегося на Сумщине накануне, 3 февраля, боя.

Силкин также добавил, что вражеские ДРГ, пытающиеся пробраться в Сумскую область, имеют примерно одинаковый состав. В частности, в них входят саперы, которые могут разминировать территорию, а также минометчики, идущие немного позади основной части группы.

Та ДРГ, которая предприняла неудачную попытку прорыва накануне, имела такой же состав.

Напомним, об очередной попытке мероприятия российской ВРГ на Сумщину утром 4 февраля рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, движение группы из десятка оккупантов украинские воины на территории Глуховской громады заметили после 18 часов вечера – и сразу же дали захватчикам бой. Достаточно быстро свое слово сказали украинские минометчики, впоследствии на место столкновения прибыла также контрдиверсионная группа.

По словам Наева, после того, как вражеская ДРГ понесла потери, захватчики разделились на две группы. Одна под прикрытием российской артиллерии вытаскивала своих убитых и раненых. Вторая – попыталась обойти позицию украинских воинов с бокового фланга. Однако замысел врага был выявлен и прекращен бойцами украинской контрдиверсионной группы.