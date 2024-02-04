Бой длился полтора часа: на Сумщине отразили прорыв российской ДРГ, враг понес потери

В Сумской области 3 февраля произошел прорыв российской ВРГ в районе Глуховской общины. В бой с диверсантами вступили украинские воины.

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По итогам полуторачасового боя врага удалось отбросить на территорию РФ, оккупанты понесли потери. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, группа из десяти российских диверсантов попыталась пересечь государственную границу Украины ближе к вечеру 3 февраля. Однако украинские воины на одном из опорных пунктов вблизи Глуховской громады заметили движение вооруженной вражеской группы около 18:20.

"Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил", – отметил Наев.

Понеся потери в бою с украинскими воинами, вражеская ДРГ разделилась на две части. Оккупанты в первой из них под прикрытием российской артиллерии эвакуировали своих раненых и тела ликвидированных захватчиков. Остальные же уцелевшие диверсанты попытались обойти опорный пункт с бокового фланга. Однако планы захватчиков сорвала контрдиверсионная группа, прибывшая на место, где шел бой.

"Доблестный бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы. Низкий поклон каждому украинскому воину, который стоит на защите нашей независимости и делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу славную Победу", – резюмировал Наев.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что появились новые кадры потрясающего успеха 72-й бригады под Новомихайловкой. Там воины разгромили российскую колонну из 11 единиц техники.

Также сообщалось, что 3 февраля СБУ нанесла удары дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. Там вспыхнул мощный пожар, а на восстановление нанесенного ущерба пойдут месяцы.