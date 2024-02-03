Появились новые кадры впечатляющего успеха 72-й бригады под Новомихайловкой, где была уничтожена вражеская колонна техники

Силы обороны Украины 30 января разгромили колонну российской техники в Донецкой области. Захватчики на танках, БМП и "мотолыгах" поперли в массированное наступление на позиции украинских воинов в районе Новомихайловки, что недалеко от Марьинки.

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Все российское железо украинские воины превратили в горящие "факелы", уцелевшие оккупанты спасались бегством. Кадры зрелищного разгрома захватчиков воинами 72-й отдельной механизированной бригады опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Он показал зрелищные кадры разгрома российской колонны воинами 72 во время вражеского штурма в районе Новомихайловки 30 января.

На позиции украинских воинов захватчики сдвинули колонной из 11 единиц техники. Оккупанты предусмотрительно выстроились вереницей и даже обездвижили собственный танк перед началом наступления, так что защитникам было удобнее выбивать вражеские танки, МТЛБ и БМП.

Весь процесс "демилитаризации" россиян зафиксировали дроны подразделения аэроразведки Shadow.

"Видео глазами пилота подразделения аэроразведки Shadow, которое осуществляло контроль движения вражеской техники и фиксировало огненное поражение дронов-камикадзе и ПТРК 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев", – отметил Бутусов.

Как сообщили в РУБпАК "Булава" 72 ОМБр, вражескую колонну на подступах к позициям Сил обороны украинские воины заметили около 12:50. Уже к 15:20 все 11 единиц вражеской техники, а именно 3 танка, 7 МТЛБ и 1 БМП были уничтожены.

По вражеской технике работала украинская артиллерия, расчет ПТРК и ударные FPV-дроны.

В "охоте" приняли участие бойцы "Булавы" (уничтожили 3 танка, 5 МТЛБ; 1 БМП), 2 МБ 72 ОМБр (ликвидировали 2 МТЛБ) и ПТРК бригады (1 уничтоженный МТЛБ).

"Еще одно вражеское нашествие уничтожено! Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно – каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда!" – отметили на этот счет в 72 бригаде.

Оценили украинскую охоту и в России: там оккупанты и пропагандисты начали биться в истерике.

Напомним, 2 февраля Силы обороны ликвидировали за сутки почти 900 оккупантов и 26 артсистем врага. В общей сложности уничтожено более 100 единиц вражеской техники и вооружений за день.

Также сообщалось, что в России "неизвестные дроны" атаковали НПЗ в Волгограде. Там вспыхнул мощный пожар, очевидцы говорят о значительных разрушениях, на полное устранение которых могут пойти даже не месяцы, а годы.

Между тем в минобороны РФ пожаловались на украинские БПЛА в трех областях, при этом там заверили, что атака была "отбита".