Силы обороны ликвидировали за сутки почти 900 оккупантов и 26 артсистем врага: данные Генштаба

Накануне, 2 февраля, на поле боя украинские воины сократили численность вражеской армии на 880 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе к утру 3 февраля достигли 387 940 человек.

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Также Россия потеряла 104 единицы военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях государства-агрессора в войне против нашего государства опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме живой силы, накануне враг потерял 10 танков (в общей сложности уничтожено за время полномасштабного вторжения РФ 6 341), 13 боевых бронированных машин (всего уже 11 805), 26 артиллерийских систем (всего отстреляли свое 9 300 единиц) и одну РСЗО (979).

Кроме того, уничтожены 36 единиц автомобильной техники (всего 12 352) и три единицы – спецтехники (1 473).

В небе защитники Украины ликвидировали 15 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в целом Россия потеряла их уже 7161).

Не уничтожали украинские воины накануне российских средств ПВО (их по-прежнему РФ потеряла 663 единицы), самолетов (332), вертолетов (324), крылатых ракет (1 847), кораблей/катеров (24) и подводных лодок (одна) .

Напомним, 31 января украинские воины атаковали российские военные объекты во временно оккупированном Крыму. В тот день от взрывов содрогались сразу несколько населенных пунктов на полуострове. В частности, они прозвучали на захваченном оккупантами военном аэродроме "Бельбек". Российские источники позже сообщили об уничтоженных самолетах.

Впоследствии стало известно, что там ракета попала в пункт связи. Также в России появились сообщения, что на аэродроме было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых – командир авиаэскадрильи.

Кроме того, воины ГУР уничтожили ракетный катер врага "Ивановец" в Крыму. Этот катер был гордостью флота РФ, а на его борту в момент удара могли находиться десятки членов экипажа.

А утро 3 февраля для россиян началось со взрывов и масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Очевидцы утверждают, что предприятие было атаковано дронами, которые, взорвавшись, повлекли за собой серьезные разрушения.

Атакованный завод крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.