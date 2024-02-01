Был гордостью флота РФ: в ГУР рассказали об уникальности уничтоженного вражеского катера 'Ивановец'

В ночь на четверг, 1 февраля, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. Это судно являлось уникальной гордостью флота РФ.

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Такое заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, уничтожение "Ивановца" стало серьезным ударом по вражескому флоту и одновременно важной спецоперацией украинской разведки.

Юсов уточнил, что в потоплении "Ивановца" сыграли свою роль морские беспилотники, которые были успешно использованы ранее и продемонстрировали свою эффективность.

"Русское "корыто" утонуло во время боевого дежурства. Оно было уничтожено прямым попаданием без всякой надежды на восстановление. Спасательные меры не принесли никаких результатов", – отметил он.

Представитель ГУР пояснил, что оккупантам больно от потери ракетоносителя, поскольку подобных ракетных катеров на вооружении у Черноморского флота России было всего три.

"Теперь уже минус один", – сказал он.

Юсов добавил, что катер "Ивановец" был гордостью флота оккупантов.

"И эта гордость не смогла справиться с вызовами", – заявил он.

Кроме того, представитель ГУР заверил, что такие операции будут продолжаться и дальше. Украина продолжит деоккупировать акваторию Черного моря и вытеснять врага.

Напомним, "Ивановец" в ночь на 1 февраля уничтожили воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО Украины. Ракетный катер ЧФ РФ как раз совершал рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

Как сообщал OBOZ.UA, РосСМИ сообщили, что на борту российского катера "Ивановец" были ракеты. По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах "Москит". В то же время, пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

На уничтоженном бойцами Главного управления разведки МОУ ракетном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

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