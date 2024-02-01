На борту были ракеты: что известно о катере 'Ивановец', уничтоженном в оккупированном Крыму

На борту российского катера "Ивановец", который украинские военнослужащие ночью 1 февраля уничтожили во временно оккупированном Крыму, находились ракеты. По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах "Москит".

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При этом российские пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться. Об этом пишет Telegram-канал "Важные истории".

Ракетный катер "Ивановец" был вооружен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет "Москит". В момент уничтожения судна на его борту были ракеты.

Стоит отметить, что кремлевские пропагандисты подтвердили уничтожение корабля и пожаловались, что его потопили с помощью трех морских дронов. По предварительным данным, удар был нанесен около 4 часов утра, а уже через несколько десятков минут "Ивановец" ушел на дно.

В РФ утверждают, что экипаж из 32 человек якобы эвакуировали и лишь одного оккупанта госпитализировали с тяжелым ранением. При этом об остальных членах экипажа ничего не упоминается, ведь на сайте Черноморского флота РФ говорится, что численность экипажа катера составляет 41 человек.

Кроме противокорабельных ракет на катере стоит вооружение для отражения атак с воздуха. Для этого применяется зенитно-ракетный комплекс ближней самообороны "Стрела-3" или "Игла". ЗРК размещён на корме и представляет собой стабилизированную морскую тумбовую установку с четырьмя направляющими для зенитных ракет.

Напомним, воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно осуществляло рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что 31 января военный аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму попал под ракетный удар. В результате атаки был поражен вражеский пункт связи. На месте ракетного удара возник пожар.

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