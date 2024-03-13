'Несколько этажей сложились один на один': в ГСЧС рассказали о последствиях удара РФ по дому в Сумах. Видео

В Сумах продолжается разбор завалов на месте удара российского "шахеда" по многоэтажке. Несколько этажей панельного дома там сложились один на один.

О спасательно-поисковых работах в доме рассказал спикер ГСЧС в видео, опубликованном в Telegram "Сумы Info". По его словам, дом – панельный, верхние четыре этажа сейчас лежат на первом.

"Количество завалов очень велико: это и бетонные плиты, и обломки. Работы еще много", –подчеркнул он.

"Работы по ликвидации последствий удара продолжаются с первых минут его нанесения. К утру нам удалось спасти из разрушенного дома 10 граждан. 5 из них были деблокированы. Еще 8 получили травмы", – добавил ГСЧСник.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, что для жителей дома, пострадавших в результате российского попадания, развернули 2 штаба ликвидации последствий и подготовили общежития.

Как отметил и. о. городского головы Артем Кобзарь, до конца недели садики и школы в Сумах будут работать в дистанционном формате. В то же время в садах будут работать очередные группы, а в школах, при необходимости, создадут очередные классы. Со следующего понедельника – каникулы.

Как сообщает "Радио Свобода", сейчас известно о как минимум трех пропавших без вести из-за ночной атаки РФ.

Президент Зеленский показал кадры по спасательной операции в Сумах. Он отметил, что к работе привлечены все необходимые службы и техника.

"Всем, кто пострадал, будет оказана помощь. Благодарен каждому и каждой, кто работает ради людей и помогает в спасательной работе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта оккупанты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed. Раздались взрывы, попадание пришлось в многоквартирный жилой дом. В пятиэтажке, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены.

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