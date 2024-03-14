Оккупанты нанесли удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковщины: подробности

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки вражескими беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. "Этой ночью оккупанты нанесли целенаправленные массированные удары вражескими беспилотниками по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области", – говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что было проведено оперативное совещание с руководителями соответствующих учреждений.

В настоящее время наблюдаются перебои с передачей ТВ и радиосигнала в некоторых районах. Однако часть поврежденных объектов уже восстановлена.

Глава Харьковской ОГА заверил, что все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов как можно быстрее.

Не исключено, что оккупанты могут совершить новые нападения.

"Должны быть готовы к оперативному реагированию. Обращаемся жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!" – добавил Синегубов.

Напомним, российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью. В частности, в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 марта отразили очередную дроновую и ракетную атаку России. В небе на разных регионах защитники уничтожили 22 из 36 "Шахедов".

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