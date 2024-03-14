Россия ночью атаковала Украину 36 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО сбили 22 дрона

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 марта отбили очередную дроновую и ракетную атаку России. В небе на разных регионах защитники уничтожили 22 из 36 "Шахедов".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Враг совершал пуски "Шахедов" в несколько волн, известно о прилетах в Харькове и на Сумщине.

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены", – отметили в ведомстве.

В Силах обороны юга добавили, что два дрона, которые во время атаки продвинулись в их зоне ответственности на Николаевщину, защитники сбили на севере области.

Последствия ночной атаки

Этой ночью вражеские дроны-камикадзе атаковали гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Также были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу.

"На местах прилетов работают аварийно-спасательные службы. Последствия ударов уточняются", – сообщили в областной военной администрации.

Около 04:30 в четверг "Шахед" упал в центре Харькова между частными домами. Второй за утро прилет был в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями – предварительно, этой удар ракетой С-300. Незначительные повреждения получили несколько построек. По словам мэра города Игоря Терехова, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ показали, как защитники неба уничтожали вражеские беспилотники в ночь на 12 марта. В кадр попала боевая работа и поражение "Шахеда", который взорвался в воздухе.

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