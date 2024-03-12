В Воздушных силах показали боевую работу по вражеским БПЛА на южном направлении. Видео

В Воздушных силах ВСУ показали, как защитники украинского неба уничтожали вражеские беспилотники в ночь на 12 марта. В кадр попала боевая работа и поражение цели, взорвавшейся в воздухе.

Эффектное видео опубликовал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил бойцов за результативную работу и показал детали уничтоженного дрона.

"Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат", – написал командующий.

Напомним, всего этой ночью украинские силы ПВО уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты терроризировали ими ряд регионов, также запустили ракету по Одесщине, но защитники неба ее сбили.

В течение 2,5 часов защитники отбивали дроновую атаку, в общей сложности сбив на юге восемь "Шахедов": четыре в небе над Николаевщиной, два на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Олещук сообщил, что оккупанты после потери самолетов продолжают атаковать украинские позиции КАБами, но ударов значительно уменьшилось. Оккупанты боятся подлетать слишком близко, а среди российских летчиков уже начались "дискуссии" относительно решений их командования.

– Украинские военные ударили из авиации по враждебному пункту управления, который размещался на танкере "Механик Погодин". Также был ликвидирован командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

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