Россия ночью атаковала Украину 22 'Шахедами' и Х-59: силы ПВО сбили 17 дронов и ракету

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 12 марта уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты терроризировали ими ряд регионов, также запустили ракету по Одесщине, но защитники неба ее сбили.

Тревога из-за угрозы вражеских ударов распространялась по стране с вечера понедельника, в Воздушных силах предупреждали и о вероятности применения агрессором баллистики. О результатах отражения атаки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены", – говорится в сообщении.

По данным Сил обороны юга, во время этой атаки враг совершил еще пуск ракеты Х-59 в направлении Одесщины – подразделения ПВО уничтожили ее над морем.

В течение 2,5 часов защитники отбивали дроновую атаку, в общем сбив на юге восемь "Шахедов": четыре в небе над Николаевщиной, два на Херсонщине.

"Еще два вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью защитники неба сбили 15 из 25 "Шахедов". К сожалению, произошли попадания по инфраструктурным объектам в Харькове и Одесской области.

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