Оккупанты ночью запустили по Украине 25 'Шахедов': силы ПВО сбили 15 дронов. Видео

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 11 марта отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 15 из 25 целей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Часть вражеских дронов-камикадзе привела к прилетам, в частности в Харькове и Одесской области.

В частности, ударный беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры в Слободском районе Харькова. Объект получил частичные повреждения, как и дома, ведь попадание произошло в пределах плотной жилой застройки.

На Одесщине тоже было попадание в инфраструктурный объект. На месте прилета в Одесском районе вспыхнул пожар. Предварительно, без пострадавших. В регионе защитники сбили 10 "Шахедов", один из них приземлили военнослужащие ВМС ВСУ, показав это на видео.

Особенности дроновой атаки

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что предварительную дроновую атаку РФ совершила с применением около 40 дронов. Они рассердились по разным направлениям, и на этот раз враг атаковал так же, но не только юг, а и восток, в частности Харьковскую область.

Такое поражение свидетельствует о том, что враг маневрировал "Шахедами" в районе плотной застройки и пытался попасть по объектам там, максимально терроризируя население.

"Это также тактика, направленная на усложнение работы сил ПВО, ведь ущерб таким образом очень тяжело проводить, когда вокруг много этажей с людьми. Системы ПВО Украины должны быть максимально разветвленными, то есть мест базирования нужно много", – добавила Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, за десять дней марта 2024 года террористические войска РФ применили против Украины 175 дронов-камикадзе Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 151 такой ударный БПЛА врага.

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