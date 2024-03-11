Войска РФ ударили дронами по Харькову: есть прилет по объекту гражданской инфраструктуры

Российские войска в ночь на понедельник, 11 марта, ударили ударными беспилотниками по Харькову. В результате вражеской атаки есть прилет по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Как писали мониторинговые ресурсы, взрывы в Харькове было слышно около 00:45.

Как проинформировал городской глава, прилет по объекту гражданской инфраструктуры зафиксирован в районе плотной жилой застройки.

"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы", – написал Терехов.

К счастью, пострадавших в результате очередной дроновой атаки страны-агрессора нет.

Напомним, что 1 марта россияне атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб гражданский мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, за десять дней марта 2024 года российские террористические войска применили против Украины 175 ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 151 БПЛА окупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!