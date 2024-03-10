'Больше систем ПВО – более близкий мир': Зеленский сказал, сколько 'Шахедов' удалось сбить с начала марта

За десять дней марта 2024 года российские террористические войска применили против Украины 175 ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 151 БПЛА оккупантов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к миру и украинскому народу в конце 746-го дня войны. Видео было опубликовано на Youtube-канале главы государства в воскресенье, 10 марта.

По словам Зеленского, этот результат защитников неба очень важен. Однако в результате российских дроновых ударов есть и попадания, что привело к разрушениям и жертвам.

Президент подчеркнул, что нашему государству нужно больше систем ПВО для того, чтобы защитить народ и приблизить мир.

"Я благодарю каждого воина наших мобильных огневых групп во всех регионах боевого дежурства. Я благодарю каждого летчика и инженера Воздушных сил, всех наших воинов противовоздушной обороны. Будем и дальше наращивать наши огневые возможности, украинскую ПВО. Больше систем ПВО и других средств поражения российской авиации означает близкий мир. Я благодарю каждого в мире, кто нам с этим помогает. Будет в Украине больше ПВО – очень активно над этим работаем", – сказал он.

Напомним, что только в течение ночи 10 марта Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты наши регионы в несколько волн. Также враг направил зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковщине и улучшенные авиабомбы по Донетчине.

Как говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", во время визита премьер-министра Греции в Одессу, где была запланирована его встреча с Владимиром Зеленским, оккупанты нанесли удар. Ракета, вероятно 9М723 ОТРК "Искандер", не была перехвачена. Дело в том, что на третий год войны Одесса, как и многие крупные города Украины, не имеет для своей защиты полноценной, современной, эшелонированной ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что не нашли доказательств уничтожения на Донбассе двух пусковых установок Patriot, о чем заявили российские пропагандисты. Немецкие грузовики MAN KAT1, якобы подвергшиеся удару "Искандером" и которые могут использоваться как база для Patriot, украинские военные на самом деле применяют также как логистические транспортные средства.

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