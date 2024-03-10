Россия ночью атаковала Украину 39 'Шахедами': силы ПВО сбили 35 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которые запустила Россия. Атаку враг совершал в несколько волн, она охватила почти все регионы.

О результатах ее отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что оккупанты также ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине.

Дроны-камикадзе российские военные направили по Украине из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).

Защитники неба сбили 35 "Шахедов" в пределах десяти областей: Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской.

Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

"Спасибо всем, кто обеспечил результат! Итого – к победе!" – отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В Силах обороны юга добавили, что оккупанты запускали дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 традиционными маршрутами со сложными маневрами: БПЛА заходили и с акватории моря, и из временно оккупированной части Херсонщины.

В своей операционной зоне защитники неба сбили 20 "Шахедов", в том числе 11 на Одесщине, шесть на Николаевщине, два на Херсонщине и один на Днепропетровщине.

К сожалению, попаданием одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Также попаданием на открытой территории Николаевщины дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Там ведутся восстановительные работы.

В Винницкой области обломки дрона повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар, который утром был ликвидирован. Пострадавших нет.

В одном из населенных пунктов Киевщины в частном доме взрывной волной повредило окна на втором этаже.

Ракетный удар Россия нанесла по городу Мирноград Покровского района Донетчины. По данным МВА, под обстрел попала жилая застройка и получили ранения люди. Также остановилась котельная микрорайона "Светлый".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта оккупанты запустили по Украине 15 "Шахедов", из которых силы ПВО уничтожили 12 целей. Дроны удалось приземлить в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

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