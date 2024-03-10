На Винниччине обломки дрона повредили объект инфраструктуры: возник пожар

Ночью в воскресенье, 10 ночи марта, Винницкая область оказалась под атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed. Ударов в регионе не допущено, но возник пожар из-за падения обломков сбитых целей.

К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, в результате работы противовоздушной обороны обломки "Шахеда" повредили объект инфраструктуры.

На его территории вспыхнул пожар, который по состоянию на 06:30 спасатели ликвидировали.

"Пострадавших нет. Спасибо всем службам за оперативную и слаженную работу", – добавил глава ОВА.

Напомним, что этой ночью силы ПВО сбили 35 из 39 ударных БПЛА. Попадания зафиксированы на Одесщине и Николаевщине. Также враг нанес ракетные удары по Харьковщине, Донетчине и Днепропетровщине – с разрушениями и пострадавшими.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ показали, как сбивали российские "Шахеды" в ночь на 8 марта. Тогда было уничтожено 33 из 37 вражеских ударных БПЛА.

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