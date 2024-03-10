В Одесской области российский дрон попал в промышленный объект: произошел пожар

Вечером 9 марта российские оккупанты устроили очередную атаку по Одесской области с применением ударных дронов-камикадзе Shahed. Защитники сбили большинство вражеских БПЛА, но также в регионе есть и попадание.

Вследствие удара одного из дронов о промышленному объекту в Одесском районе повреждено здание, на месте прилета возник пожар. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

По информации военных, сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте обстрела. К счастью, обошлось без пострадавших.

Еще один дрон ударил по открытой территории в Николаевской области. Вследствие атаки были повреждены линии электропередач. На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

В Силах обороны юга Украины отметили, что российские террористы запускали дроны по традиционным маршрутам со сложными маневрами. В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, заходивших и с акватории моря, и из временно оккупированной части Херсонской области.

Силами ПВО 20 БПЛА были уничтожены, из них 11 в Одесской области, 6 – в Николаевской, 2 –в Херсонской и еще один на Днепропетровщине. При этом военные отметили, что оккупанты коварно направляли ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 10 марта нанесли ракетный и дроновый удар по Днепропетровской области и обстреляли ее из артиллерии. В результате возникли пожары и есть повреждения на предприятии и инфраструктурном объекте.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которые запустила Россия. Атаку враг совершал в несколько волн, она охватила почти все регионы.

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