По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 9 марта, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Она была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Запорожская область – угроза ударных БПЛА! Курсом на Днепропетровщину", – говорится в сообщении.

Вскоре угроза распространилась на Херсонскую и Николаевскую области.

"Группа "Шахедов" на севере Херсонщины – курсом на Кривой Рог", – сообщили в ВС ВСУ.

Также тревогу из-за ударных БПЛА объявили в Одесской и Кировоградской областях. "Новая группа "Шахедов" с Черного моря на Одесщину. "Шахеды" на Николаевщине двигаются в направлении Кировоградщины", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта российские террористы атаковали Украину 15 ударными дронами типа Shahed-136. 12 воздушных целей удалось уничтожить защитникам украинского неба.

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