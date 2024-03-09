Оккупанты атаковали Украину дронами: уничтожены 12 БпЛА

В ночь на 9 марта российские террористы запустили против Украины 15 ударных дронов типа Shahed-136. 12 воздушных целей удалось уничтожить защитникам украинского неба.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Враг совершал пуски из районов Чауды во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в России.

Как отметили в Воздушных силах, дроны удалось приземлить в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей. К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения ВС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, 5 БПЛА были сбиты этой ночью над Криворожским районом, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Но было и попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар", – отметил чиновник.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией Украины 33 российских дрона-камикадзе, летевших на украинские города и села. Два из них приземлили украинские пограничники.

В частности, в Николаевской области взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили обломки и боевую часть "Шахеда", застрявших в винте ветряной мельницы. Фрагменты дрона-камикадзе демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному зданию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 8 марта россияне совершили атаку по Украине 37 дронами-камикадзе типа Shahed, направив большинство из них в Одесскую область. Там зафиксировано попадание с повреждением инфраструктурного объекта.

– Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты время от времени совершают точечные запуски в сторону Украины управляемых ракет Х-59 и противорадиолокационных Х-31П. Так они проверяют готовность систем украинской ПВО отражать атаки.

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