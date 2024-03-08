На Николаевщине боевая часть Shahed застряла в винте ветряка: ее обезвредили взрывотехники. Фото

На Николаевщине взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили обломки и боевую часть "Шахеда", застрявшие в винте ветряка. Фрагменты дрона-камикадзе демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному зданию.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области утром 8 марта. По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, вследствие попадания "Шахеда" детонации боевой части не произошло, поэтому оставшиеся внутри электрогенерирующей подстанции фрагменты БПЛА оставались опасными.

Демонтаж осложнялся тем, что часть "Шахеда" находилась в труднодоступном месте винта ветряка и на высоте 55 м.

Взрывотехники полиции подготовили необходимое оборудование и разработали несколько планов извлечения.

В ходе исследования ветряка, материалов, из которых она изготовлена, полицейские с помощью спецсредств и подъемного крана поднялись к винту ветряка и металлодетектором установили местонахождение боевой части "Шахеда".

Кроме высоты, сложность составляло и то, что после попадания "Шахед" рассыпался на части по всей плоскости и металлодетектор почти всюду срабатывал.

"Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее. Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва", – рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта РФ атаковала Украину 37 "Шахедами". Подразделениям ПВО удалось сбить 33 вражеские цели. Оккупанты направили беспилотники на юг и восток.

На Одесщине зафиксирован прилет с повреждением инфраструктурного объекта. В небе над областью сбили 18 целей. Подразделения ПВО три часа подряд отбивали волны "Шахедов", которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали.

В своей операционной зоне Силы обороны юга уничтожили 30 "Шахедов", в частности восемь – на Кировоградщине и по два – на Николаевщине и Херсонщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!