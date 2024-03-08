Оккупанты ночью атаковали Одесщину: поврежден инфраструктурный объект

Террористические войска России в ночь на 8 марта совершили атаку по Украине 37 дронами-камикадзе типа Shahed, направив большинство из них на Одесскую область. Там зафиксировано попадание с повреждением инфраструктурного объекта.

В то же время в небе над регионом защитники сбили 18 вражеских целей. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны три часа подряд отбивали волны "Шахедов", которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей.

В своей операционной зоне защитники юга уничтожили 30 ударных БПЛА, в частности больше всего на Одесщине – 18, а также восемь на Кировоградщине и по два на Николаевщине и Херсонщине.

К сожалению, не удалось избежать попаданий в Одесской области, где получил повреждения инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы.

На открытой местности территории возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уточнила, что попадание было в пределах Белгород-Днестровского района.

"Люди не пострадали, ведь здание давно не использовали", – добавила она в эфире телемарафона.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала злоумышленницу, которая помогала оккупантам готовить ракетный удар по Одессе. Женщина передавала врагу данные о размещении систем ПВО, чтобы тот мог выстроить маршруты будущих атак.

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