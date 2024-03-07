СБУ задержала предательницу, готовившую ракетный удар по Одессе в обход ПВО: ей грозит пожизненное заключение. Фото

В Одессе задержали злоумышленницу, которая помогала российским террористам готовить ракетный удар по городу. Женщина передавала врагу данные о размещении систем противовоздушной обороны, чтобы противник мог выстроить маршруты будущих атак.

Целью воздушных атак РФ должна была стать гражданская инфраструктура Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка Службы безопасности выяснила, что россияне приказали женщине разведывать локации противовоздушных комплексов на территории Одессы. Врага интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Кроме того, с помощью предательницы оккупанты пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны. Также в СБУ отметили, что полученную информацию путинские войска планировали использовать для подготовки новых атак по Одессе, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Перед задержанием предательницы ее преступные действия были задокументированы с первых шагов разведывательной активности. Это позволило Службе безопасности заранее проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

При этом в ходе разведывательно-подрывной деятельности предательницы была установлена личность ее российского куратора. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе. По информации СБУ, оккупанты дистанционно привлекли одесситку к сотрудничеству в январе этого года.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, 6 марта российские захватчики ударили по Одессе ракетой в момент визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Однако этот обстрел не был связан с присутствием в городе главы государства и греческого политика.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала украинского военнослужащего с Днепропетровщины, который работал на Российскую Федерацию, передавая врагу информацию о Силах обороны. После выполнения задания в Донецкой области злоумышленник выехал на Винниччину, откуда пытался сбежать в непризнанное Приднестровье (оккупированная территория Молдовы).

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