Обстрел Одессы не связан с приездом президента, цель РФ – припортовая инфраструктура, – Гуменюк

В среду, 6 марта, российские захватчики ударили по Одессе ракетой в момент визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Однако этот обстрел не был связан с присутствием в городе главы государства и греческого политика.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она прокомментировала вброс российских "военкоров", утверждавших, что кортеж Зеленского якобы находился в районе порта в Одессе, который атаковали оккупанты. Об этом также писали некоторые греческие СМИ.

"Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что РФ является государством-террористом, которое продолжает осуществлять атаки на припортовую инфраструктуру, в том числе и в Одессе.

Гуменюк также напомнила об ударах России по припортовой инфраструктуре Одесской области даже после подписания зернового соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

– Политики во время встречи в Одессе почтили память людей, погибших 2 марта. Трагедия произошла вследствие попадания российского БПЛА "Шахед" в девятиэтажку.

– После визита в Одессу Зеленский заявил, что безусловным приоритетом для Украины есть средства ПВО, а необходимые для их получения решения нужны уже сейчас. Тем временем Мицотакис сказал, что все европейские государства должны объединиться и оказывать Украине стабильную помощь.

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