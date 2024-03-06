'Эта война касается всех': премьер Греции призвал Европу объединиться для непрерывной помощи Украине

Все европейские государства должны объединиться и оказывать Украине стабильную помощь. Европа не понимала, до каких пределов война может дойти.

Об этом в Одессе во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, российско-украинская война как война за независимость звучит в сознании греков.

"Я считаю, что эта война касается всех. Два года назад это еще было непонятно, но Европа не знала, до каких пределов эта война может дойти. Мы не можем молчать, должны сплотиться и прилагать усилия для непрерывной помощи Украине", – сказал Мицотакис.

"Филики Этерия (Греческая национальная тайная организация, основанная в Одессе в 1814 году, боролась за греческую независимость от османов), которая основалась в Украине, является примером того, что она повела греков к независимости", – добавил премьер-министр Греции.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела погибли и ранены.

Мицотакис прибыл в Украину утром 6 марта с неанонсированным визитом. Он приехал в Одессу, где провел встречу с Зеленским.

Ранее спецпредставитель Греции в Украине Спирос Лампридис заявил, что Афины рассматривают возможность увеличить военную помощь Киеву.

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