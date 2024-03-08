Оккупанты ночью запустили по Украине 37 'Шахедов': силы ПВО сбили 33 дрона

Защитники неба Украины в ночь на 8 марта работали над отражением воздушного нападения России, которое та совершила 37 дронами-камикадзе Shahed. Подразделениям ПВО удалось сбить 33 вражеские цели.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Свои ударные БПЛА оккупанты направляли на юги восток нашей страны.

Кроме пусков "Шахедов" из района Балаклавы (временно оккупированный Крым), они атаковали применили одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 33 дрона-камикадзе в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта силы ПВО сбили 38 из 42 вражеских дронов-камикадзе в пределах восьми областей. Тогда же оккупанты совершили атаку пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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