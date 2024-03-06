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Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
6,1 т.
Оккупанты ночью запустили по Украине 42 'Шахеда', 38 дронов сбили силы ПВО

Российские войска в ночь на 6 марта снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил по мирным украинским городам и селам 42 "Шахеда".

Силы ПВО сбили 38 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed. Силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется", – отмечено в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" враг запускал с четырех направлений: мыса Чауда и Балаклавы во временно оккупированном Крыму, а также из Курской области и района Приморско-Ахтарского Краснодарского края в РФ.

Также с временно оккупированной части Донецкой области оккупанты совершили атаку пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы сбито 38 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей ", – отмечено в сообщении.

Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что вражеские "Шахеды" вечером 5 марта атаковали Никополь. Еще один российский беспилотник ночью Силы обороны сбили.

"Трижды с вечера захватчики атаковали Никопольщину. Сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали. В полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник. Спасибо за круглосуточную защиту!" – написал Лысак.

Черкасская область

Еще один российский ударный дрон силы ПВО сбили в Черкасской области.

"Сутки в области начались с почти двухчасовой тревоги. В это время наши защитники минснули в небе над Звенигородским районом вражеский "Шахед". Обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры от падения обломков тоже нет. Спасибо ВСУ за новый день!" – написал утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Харьковская область

В Харьковской области, по данным областной прокуратуры, под атакой российских дронов-камикадзе около 1 часа ночи 6 марта оказалось село Мартовое Чугуевского района. Захватчики попали по гражданской инфраструктуре: разрушениям подверглись здания детского сада и лицея.

К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО
Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО
Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО
Оккупанты ночью запустили по Украине 42 "Шахеда", 38 дронов сбили силы ПВО

Напомним, еще ночью 6 марта сообщалось, что россияне атаковали Одессу "Шахедами". В городе работала ПВО. После взрывов часть облцентра оказалась обесточена.

Также под вражеским ударом оказалась ночью Сумщина. В частности, враг атаковал город Сумы. Сообщалось о трех прилетах по разным частям облцентра, в результате ударов захватчиков пострадали люди.

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