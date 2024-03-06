Оккупанты ночью запустили по Украине 42 'Шахеда', 38 дронов сбили силы ПВО

Российские войска в ночь на 6 марта снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил по мирным украинским городам и селам 42 "Шахеда".

Силы ПВО сбили 38 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed. Силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется", – отмечено в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" враг запускал с четырех направлений: мыса Чауда и Балаклавы во временно оккупированном Крыму, а также из Курской области и района Приморско-Ахтарского Краснодарского края в РФ.

Также с временно оккупированной части Донецкой области оккупанты совершили атаку пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы сбито 38 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей ", – отмечено в сообщении.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что вражеские "Шахеды" вечером 5 марта атаковали Никополь. Еще один российский беспилотник ночью Силы обороны сбили.

"Трижды с вечера захватчики атаковали Никопольщину. Сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали. В полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник. Спасибо за круглосуточную защиту!" – написал Лысак.

Черкасская область

Еще один российский ударный дрон силы ПВО сбили в Черкасской области.

"Сутки в области начались с почти двухчасовой тревоги. В это время наши защитники минснули в небе над Звенигородским районом вражеский "Шахед". Обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры от падения обломков тоже нет. Спасибо ВСУ за новый день!" – написал утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Харьковская область

В Харьковской области, по данным областной прокуратуры, под атакой российских дронов-камикадзе около 1 часа ночи 6 марта оказалось село Мартовое Чугуевского района. Захватчики попали по гражданской инфраструктуре: разрушениям подверглись здания детского сада и лицея.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, еще ночью 6 марта сообщалось, что россияне атаковали Одессу "Шахедами". В городе работала ПВО. После взрывов часть облцентра оказалась обесточена.

Также под вражеским ударом оказалась ночью Сумщина. В частности, враг атаковал город Сумы. Сообщалось о трех прилетах по разным частям облцентра, в результате ударов захватчиков пострадали люди.