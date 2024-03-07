'Отслеживают ситуацию': Гуменюк рассказала, как оккупанты проверяют готовность украинской ПВО отбивать атаки

Российские военные время от времени совершают точечные запуски в сторону Украины управляемых ракет Х-59 и противорадиолкационных Х-31П. Так они проверяют готовность систем украинской противовоздушной обороны отбивать атаки.

Враг отслеживает ситуацию в акватории Черного моря для ведения соответствующей разведки. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты активизировали запуски Х-31П после потери очередного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. С помощью таких ракет враг осуществляет разведывательные действия не только по поиску систем ПВО, но и радиолокационных станций украинских сил.

Сейчас, говорит Гуменюк, не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации России, хотя иногда вражеские самолеты совершают вылеты и предпочитают держаться над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, тактичность авиации относительно направления управляемых авиабомб, которые осуществляли ранее на Херсонском направлении и вдоль линиифронта, сейчас россияне прекратили.

"Мы уже неделю не фиксируем подобных случаев. Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным сбитием Су-34 на восточном направлении", – объяснила Гуменюк.

В то же время добавила, что оккупанты не прекращают попыток штурмовать украинский плацдарм на левобережье Херсонщины. Только за минувшие сутки ВСУ отминусовали там 74 оккупантов, 50 из которых – в районе села Крынки.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 3 марта российские оккупанты с тактической авиации запустили ракету Х-31П в направлении Одесской области. Силы ПВО сбили вражескую цель над акваторией Черного моря.

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