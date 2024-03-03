Над Черным морем сбили ракету, которую самолет оккупантов запустил по Одессе

Днем 3 марта российские террористы запустили ракету в направлении Одесской области. Борт тактической авиации совершил пуск ракеты Х-31П.

Силами противовоздушной обороны вражеская цель была уничтожена над акваторией Черного моря. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Российские оккупанты с самолета тактической авиации в акватории Черного моря выпустили ракету Х-31П в направлении южных районов Одесской области. Враг пытался атаковать около 12:00,

В Силах обороны отметили, что ракета утратила боевую способность над морем.

Также военные отметили, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призвали быть внимательными и при предупреждении об опасности переходить в укрытие.

Воздушная тревога на Одесщине продолжалась с 11:53 до 12:12. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них.

В Одессе в результате падения "Шахеда" на жилую многоэтажку был разрушен весь подъезд. По состоянию на 9 часов утра известно по меньшей мере о десяти погибших.

Среди жертв – трое детей: мальчики 3 лет и 4 месяцев, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком нашли под завалами утром 3 марта.