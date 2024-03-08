На защите неба: в ГПСУ показали, как сбивали российские 'Шахеды' в ночь на 8 марта. Видео

В ночь на 8 марта защитники неба над Украиной сбили 33 российских дрона-камикадзе, летевших на украинские города и села. Два из них приземлили украинские пограничники.

Один "Шахед" они сбили на Харьковщине, второй уничтожили над морем в Одесской области. Подробности и видео ночного боя, которые вели пограничники, показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Этой ночью один ударный БпЛА сбили огневые группы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" на Харьковщине. По еще одному "шахеду" отработали пограничники Одесского отряда, он взорвался в воздухе и упал в море", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска запустили по Украине 37 "Шахедов". Основной удар пришелся на юг и восток нашего государства.

Кроме пусков "Шахедов" из района Балаклавы (временно оккупированный Крым) для атаки захватчики применили одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Силы ПВО сбили 33 дрона.

Только над Одесской областью защитники сбили 18 ударных БПЛА. В то же время зафиксировано попадание в Белгород-Днестровском районе: повреждения получил инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. Люди не пострадали.

Ракетой С-300 и другим вооружением оккупанты обстреляли населенные пункты Покровского района Донетчины: там много разрушений, есть пострадавшие.

Также россияне ударили по Купянску и Чугуеву на Харьковщине. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.