Оккупанты обстреляли Херсонщину и Донетчину, есть пострадавшие. Фото и видео

Войска Российской Федерации вечером 7-го и ночью 8 марта продолжили обстрелы Херсонской и Донецкой областей. По меньшей мере четыре человека получили ранения.

Корабельный район Херсона противник атаковал под вечер 7 марта. Обстрел оккупанты вели с левобережья Херсонщины. Об этом сообщил в Facebook начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Под огнем оказались частные дома, гаражи. Пожилая жительница одного из таких домов рассказала, что ее дочь в больнице, потому что получила ранение руки. Женщина плакала, когда говорила об этом.

"Что делают, издеваются... Дочка в больнице лежит, руку ранило, а они поздравляют с 8 марта... Там, может, возле порога видели – лужа крови... Она не успела домой дойти и слышим – кричит. Выскакиваем, а она лежит вся в крови", – вспомнила украинка детали вражеского обстрела.

Ночью 8 марта ВС РФ массированно ударили по поселку Белозерка Херсонской области.

Пострадала 81-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травму, а также ранения головы. Об этом сообщил Telegram-канал Херсонской ОГА (ОВА).

В Белозерке повреждены 15 жилых домов, а также три административных здания и образовательное учреждение.

На своем канале в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что обстрелы пережили Мирноград и Новогродовка Донецкой области.

По меньшей мере два человека пострадали. Еще четырех жителей, которые не могли самостоятельно выйти из дома, спасло подразделение ГСЧС. Повреждены жилые многоквартирные дома, админздания, автомобили.

Добавим: вечером 7 марта около 22:00 оккупанты также ударили по частным домам Купянска Харьковской области. Спасатели при разборе завалов обнаружили тела двух гражданских – женщины и мужчины. Еще один житель получил ранения.

В полночь оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев на Харьковщине. Пострадали шесть человек, среди них два ребенка – 2006 и 2021 годов рождения. Повреждены фасады зданий, магазины и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта Россия запустила по нашей стране 37 дронов-камикадзе Shahed. Подразделениям ПВО Украины удалось сбить 33 вражеские цели.

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