Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть прилеты в предприятие и инфраструктурный объект, возникли пожары

Оккупационные войска России в ночь на 10 марта нанесли ракетный и дроновый удар по Днепропетровской области и обстреляли ее из артиллерии. В результате возникли пожары и есть повреждения на предприятии и инфраструктурном объекте.

Из-за действий российских террористов пострадал человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ракетой агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Там пострадал 58-летний мужчина: ему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться дома.

В результате прилета на предприятии вспыхнул пожар, который спасатели быстро потушили.

Вместе с тем войска РФ трижды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район области, а также направили по нему дрон-камикадзе. Кроме этого, громко было в Марганце и громаде.

"Поврежден инфраструктурный объект. Возникло возгорание, пламя оперативно погасили", – указал глава ОВА.

В этих районах обошлось без погибших и раненых. А на остальной территории Днепропетровщины было без обстрелов.

Поздним вечером 9 марта защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта войска РФ в очередной раз обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки в городе занялся большой магазин, обошлось без пострадавших.

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