Оккупанты ударили ракетами по Мирнограду, десять человек ранены: появились подробности атаки

В ночь на 10 марта российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате теракта ранения получили 10 человек.

Для удара по мирным жителям враг применил три ракеты. Об этом изданию "Суспільне Донбас" рассказал и.о. главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

По его словам, на месте обстрела образовались три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Из-за ударной волны существенные повреждения получили десять жилых многоэтажных домов.

При этом в одном из домов подъезд разрушен до такой степени, что жилье теперь непригодно для использования и нуждается в капитальном восстановлении. Также в городской администрации отметили, что из-за ракетного удара была нарушена работа котельной, без отопления осталось более двух тысяч абонентов.

Кроме того, в Мирнограде повреждены теплотрасса и коллектор. Сейчас специалисты устанавливают степень повреждений и оценивают готовность к ремонтным работам.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что путинские террористы атаковали Мирноград ракетами С-300. Также он уточнил, что повреждено 9 многоэтажек и 27 автомобилей.

Напомним, 9 марта российские оккупанты устроили очередную атаку по Одесской области с применением ударных дронов-камикадзе Shahed. Защитники сбили большинство вражеских БПЛА, но также в регионе есть и попадание. Вследствие удара одного из дронов о промышленному объекту в Одесском районе повреждено здание, на месте прилета возник пожар.

Ранее сообщалось, что 10 марта Винницкая область оказалась под атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed. Попаданий в регионе не допущено, но возник пожар из-за падения обломков сбитых целей.

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