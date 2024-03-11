Оккупанты устроили массированную атаку на Одесщину: поражен инфраструктурный объект, возник пожар

Оккупационные войска России ночью в понедельник, 11 марта, ударными беспилотниками типа Shahed атаковали Одесскую область. Произошло попадание в инфраструктурный объект, где вспыхнул пожар – люди не пострадали.

Об этом сообщили в Силах обороны юга. Защитникам неба удалось сбить над регионом 10 вражеских дронов-камикадзе.

Военные отметили, что на этот раз враг отсрочил массированную дроновую атаку на вторую половину ночи. Боевая работа сил ПВО длилась полтора часа.

Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами, усложняли работу защитников.

Часть ударных БПЛА привела к попаданиям в Одесском районе. Там поражен инфраструктурный объект с повреждением административных зданий. На месте прилета возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Ударной волной выбило остекление частных домов вокруг, обломками нанесено разрушения хозяйственным постройкам. По предварительным данным, люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 марта защитники неба сбили на Одесщине 11 "Шахедов". Однако попаданий избежать не удалось: вражеские дроны-камикадзе ударили по промышленному объекту в Одесском районе, приведя к повреждениям здания и пожару.

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