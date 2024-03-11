По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в понедельник, 11 марта, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Сирены прозвучали в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Об угрозе ударных БПЛА предупредили Воздушные силы ВСУ.

"БПЛА с Херсонщины в направлении Кривого Рога", – сообщили военные.

Позже стало известно, что двигавшиеся на Кривой Рог БПЛА изменили направление и заходят в Николаевскую область. Еще несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей также заходили на Николаевщину.

Позже добавилась тревога в Кировоградской области.

Также тревогу объявили в Одесской области. ВС ВСУ сообщали, что очередная группа БПЛА на юге Николаевской области двигается северо-западным курсом.

"БПЛА в западной части Николаевщины двигаются в направлении Одесщины, курс западный", – добавили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 11 марта отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 15 из 25 целей.

Оккупанты в последнее время применяют тактику маневрирования "Шахедов" среди жилой застройки, терроризируя украинцев и усложняя работу ПВО. Сбивать дроны-камикадзе в районах, где стоят многоэтажки, очень сложно.

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