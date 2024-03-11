Тактика маневрирования: Гуменюк рассказала, как враг пытается усложнить работу украинской ПВО во время атак дронами

Оккупанты в последнее время применяют тактику маневрирования "Шахедов" среди жилой застройки, терроризируя украинцев и усложняя работу ПВО. Сбивание дронов-камикадзе в районах, где стоят многоэтажки, является очень сложным.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "В последнее время именно такую тактику, когда дроны маневрируют в районе жилой застройки, враг выбирает, терроризируя мирное население. Эта тактика также направлена на усложнение работы сил ПВО Украины, потому что сбивание таким образом очень тяжело проводить, когда вокруг – многоэтажки с людьми", – сказала она.

Гуменюк напомнила, что именно такой "ударной" со стороны "Шахедов" была ночь в Одесской области, где противник пытался нанести максимально мощный удар по конкретному региону.

"Сконцентрировано в течение полутора часа атаковали дроны из акватории Черного моря Одесщину, пытались прокладывать себе маршруты снова жилыми и промышленными кварталами. Очень много маневров осуществляли среди жилой застройки", – сообщила спикер.

Она добавила, что такую же тактику оккупанты использовали ночью и на востоке, где "Шахеды" были применены в районе плотной жилой застройки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 11 марта запустили по Украине 25 "Шахедов", силы украинской ПВО уничтожили 15 целей. Прилеты были в Харькове и на Одесщине.

– БПЛА прилетел в объект гражданской инфраструктуры в Харькове. Есть частичные повреждения, попадание произошло в пределах плотной жилой застройки, повреждены жилые дома.

– На Одесщине также был прилет в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар. В регионе было сбито десять дронов, один из них приземлили ВМС.

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