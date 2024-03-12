В Тернопольской области в результате атаки дронов произошел пожар на объекте инфраструктуры

В ночь на 12 марта российские войска атаковали дронами-камикадзе Тернопольскую область. В результате прилета вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе.

Обошлось без жертв и пострадавших, однако во время атаки в ближайшем к пораженному объекту населенном пункте приостанавливали электро- и газоснабжение. Подробности сообщили в Тернопольской областной военной администрации.

"Сегодня ночью в результате атак вражескими БПЛА типа Shahed произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. На ликвидацию пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот. Ликвидация остатков пожара продолжается", – отмечено в сообщении.

По данным Тернопольской ОВА, погибших и раненых в результате атаки нет.

При этом во время дроновой атаки врага в населенном пункте вблизи пораженного объекта инфраструктуры приостанавливали электро- и газоснабжение. По состоянию на 7:00 12 марта электричество в дома населения вернули, специалисты готовятся к возобновлению подачи газа.

"В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями. Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими БПЛА. О состоянии ликвидации ЧС будем оперативно информировать", – добавили в Тернопольской ОВА.

Напомним, в ночь на 12 марта Россия атаковала Украину 22 "Шахедами" и Х-59. Силы ПВО сбили 17 дронов и ракету: ее захватчики направили на Одесскую область.

По данным Сил обороны юга, за 2,5 часа воздушного боя над Николаевщиной силы ПВО сбили четыре "Шахеда", над Херсонщиной – два, еще два летели в направлении Днепропетровщины и были уничтожены там.