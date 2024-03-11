Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила пункт управления армии РФ: могли ликвидировать командующего ВДВ. Видео

Украинские военные нанесли авиационный удар по вражескому пункту управления. Он находился на барже.

Видео в своем Telegram-канале опубликовал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он также поблагодарил воинов за успешную боевую работу.

"Благодарю летчиков за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!" – написал Олещук в подписи к опубликованному видео.

Где именно был расположен этот объект, пока неизвестно. Однако наши источники подтверждают ликвидацию командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

Впрочем, в Сети уже начали публиковать реакции на публикацию этого эпического видео. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал, что впоследствии будет самое интересное.

"Самое интересное будет позже. А именно публикация фамилий, которые успешно в этом КП зашкварились. Первые, которые всплывают пока на уровне слухов, не могут не порадовать. Ждем подтверждения, а в целом, просто замечательно", – отметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, россияне уже начали в привычной им манере реагировать на уничтожение командного пункта украинской авиацией. Военкоры страны-оккупанта публикуют информацию о гибели своего коллеги под ником Тринадцатый (Егор Гузенко), а под раздачу якобы попал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич.

Ранее также сообщалось, что украинские воины из подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью дрона уничтожили российский "Урал", загруженный боекомплектом.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки РФ потеряла на фронте по меньшей мере 920 своих оккупантов, а также 215 единиц военной техники и вооружения.

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