ВСУ отминусовали на фронте еще 920 оккупантов и 24 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки убили или ранили по меньшей мере 920 солдат оккупационной армии РФ. Также защитники обезвредили 215 единиц российской военной техники и вооружения.

По состоянию на 11 марта общие потери живой силы врага в полномасштабной войне составляют 424 980. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 33 артиллерийских системы (всего 10 499), 24 боевые бронированные машины (12 874), восемь танков (6739), два средства ПВО (711) и одну реактивную систему залпового огня (1016) войск РФ.

С неба защитники приземлили 59 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 8141). На земле сожгли 74 единицы вражеской автотехники и автоцистерн (13 826) и 14 – спецтехники (1686).

С начала российского вторжения ВСУ лишили оккупантов 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, подводной лодки, а также сбили 1919 российских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии вместе с подразделениями Сил обороны остановили две колонны техники РФ на Запорожском направлении. Оккупанты пытались провести "лобовые" атаки, но понесли потери и отступили.

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