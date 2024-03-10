Нацгвардейцы остановили две колонны техники РФ на юге: понеся потери, враг отступил. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины остановили наступление войск РФ, которые "лобовыми" атаками пытались прорвать оборону наших позиций на юге. В ходе боя защитники уничтожили часть бронемашин из двух колонн вражеской техники.

Вместе с ними сгорел и их личный состав, а остальные российские силы отступили. Видео "бавовны" опубликовал в своем Telegram-канале командующий НГУ Александр Пивненко.

Он подчеркнул, что аэроразведчики первыми заметили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении позиций украинских войск.

Они передали координаты побратимам, поэтому оккупантов быстро встретила меткими выстрелами артиллерия, заставляя их почти полностью снизить темп атаки. В это время операторы подняли в воздух FPV-дроны и тоже сбросили "бавовну" на врага.

Удачное взаимодействие подразделений, в том числе 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", дало полный контроль над ситуацией. В результате пилоты ударных дронов поразили две единицы российской военной техники, еще две были уничтожены с помощью артиллерии – все вместе с личным составом.

В Центре спецназначения НГУ "Омега" опубликовали еще одно видео, отметив, что єти попытки провести "лобовые" атаки с привлечением большого количества бронетехники оккупанты провели на Запорожском направлении. Они пытались маневрировать в поисках слабых мест в нашей линии обороны, однако защитники блестяще выполнили свою работу.

Аэроразведчики 3-го штурмового отряда обнаружили цель и передали координаты на артиллерию смежного подразделения Сил обороны. Вместе с тем, FPV-дроны поднялись в воздух и эффективно отработали по бронетехнике и пехоте. Очередная попытка провести штурмовые действия провалилась и враг, понеся большие потери, отступил.

"Месть за каждого погибшего побратима, за изуродованное детство наших детей, за разрушенное жилье, за все горе нанесенное нашей стране, обязательно догонит каждого захватчика, ступившего на нашу землю!" – заявили в НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 26 февраля по 3 марта бойцы Нацгвардии уничтожили 219 единиц техники армии РФ. Также они поразили склады БК и блиндажи оккупантов.

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