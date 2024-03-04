Нацгвардейцы через неделю уничтожили 79 единиц боевой техники врага. Взрывное видео

Воины Национальной Гвардии Украины за минувшую неделю (26 февраля – 3 марта) ликвидировали 219 единиц вражеской техники. Атаки также наносились по складах БК и блиндажах противника.

Статистикой поделился в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также показал видео боевой работы аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Спартан" на Запорожском направлении.

Воины точными сбросами с БПЛА попадали в небольшие отверстия блиндажей и открытые люки техники.

Сколько целей ликвидировали украинские нацгвардейцы за прошлую неделю:

– 79 БТР, БМП и боевых бронированных машин;

– 64 автомобиля оккупантов;

– 57 блиндажей с личным составом;

– 55 артиллерийских систем;

– 19 танков;

– семь складов с боекомплектом;

– две ракетные системы залпового огня.

"Готовность защищать Украину и бороться за свободу – всегда неизменна у бойцов НГУ. Наши ребята готовы уничтожить столько оккупантов и вражеской техники, сколько нужно для мира и спокойствия", – написал Клименко.

Глава Министерства внутренних дел закончил свой пост словами: "Уничтожаем врага. Освобождаем Украину".

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 3 марта Силы обороны обезвредили 1150 военнослужащих российской армии. Также защитники уничтожили сто единиц вражеской военной техники и вооружения.

– В течение 3 марта на линии фронта в нашей стране произошло 78 боевых столкновений.

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