Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Харьковщине и ведут штурмы на Авдеевском направлении – Генштаб

Защитники Украины за прошедшие сутки сошлись с оккупационными войсками РФ в 78 боевых столкновениях на всех участках фронта. Горячее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях, где воины отбили полсотни вражеских атак.

Также захватчикам не дали улучшить тактическое положение под Купянском на Харьковщине. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 марта.

Накануне ВС РФ нанесли семь ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и пострадали гражданские, разрушены и повреждены многоэтажные, частные дома, объекты инфраструктуры.

В течение 3 марта под российскими авиаударами находились населенные пункты Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница, Ямное Сумской области; Волчанск, Великий Бурлук, Синковка – Харьковской; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка – Луганской; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское – Донецкой; Верхняя Терса, Работино – Запорожской. А под артиллерийским вражеским огнем оказались более 80 городов и сел Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении оккупанты совершили 11 атак в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение. Еще пять российских атак наши воины отбили на Лиманском направлении возле Белогоровки Луганской области, Тернов и Верхнекаменского – Донецкой.

Пять атак оккупантов отражены на Бахмутском направлении – в районах н. п. Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отбили 20 атак армии РФ в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского, Невельского. А на Новопавловском – 30 вражеских атак возле Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три безуспешных атаки вблизи Работино Запорожской области. На Херсонском они наступательных действий не вели. Там Силы обороны продолжают удерживать позиции.

В целом активными действиями наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны ударила по семи районам сосредоточения личного состава ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении группировку в 122 тыс. оккупантов. Они пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха на этом участке фронта враг не имеет.

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