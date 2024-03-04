РФ собрала на Купянском направлении 122 тысяч оккупантов, ВСУ сдерживают наступление, – Евлаш

Армия России собрала на Лимано-Купянском направлении группировку примерно в 122 тысяч российских оккупантов. Захватчики пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха в этом направлении враг не имеет.

Об этом сказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш в воскресенье, 3 марта, в эфире телеканала FREEДОМ. Кроме того, там войска РФ держат более 1100 танков, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, более 1000 артсистем и более 400 РСЗО.

Для военных Сил обороны это не новость, они научились эффективно работать и сдерживать наступление противника, подчеркнул Евлаш.

"Враг пытался атаковать еще в начале осени прошлого года в районе Новоегоровки, затем пытался менять свои направления. Синьковку он уже штурмует энное количество месяцев, но безуспешно. Как мы видим, враг понял, что у него не получится развить наступление", – сказал он.

В то же время, по данным разведчиков, оккупанты перекидывают большинство своих подразделений в район реки Черный Жеребец.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага – это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы". Враг пытается разными способами найти слабое место, ахиллесову пяту в нашей обороне, но долгое время ему это не удается", — добавил Евлаш.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Евлаша, на Бахмутском направлении идут тяжелые бои за село Иванковское. Противник атакует населенный пункт, в то время как военные Сил обороны героически сопротивляются и пытаются отбросить противника из занятых рубежей.

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