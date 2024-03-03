Идут жесткие бои за Ивановское: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

За село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои. Противник атакует населенный пункт, в то время как военные Сил обороны героически сопротивляются и пытаются отбросить противника из занятых рубежей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, бои сейчас идут уже в пределах населенного пункта.

"Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв", – добавил Евлаш.

Цель врага сейчас – захватить Часов Яр, однако пока их старания напрасны – Силы обороны надежно держат оборону.

Напомним, ранее в сети показали результаты боевой работы 92-й ОШБр, разбивших группировку оккупантов. Военные РФ пытались атаковать украинские позиции в районе Бахмута и наступать в направлении Часового Яра. Защитники уничтожили технику и целое штурмовое подразделение врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евлаш сообщил, что Бахмутское направление продолжает оставаться одним из наиболее динамичных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Противник продолжает активно продвигаться в направлении сел Ивановское и Богдановка.

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