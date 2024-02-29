На Бахмутском направлении в пределах сел Богдановка и Ивановское идут бои: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации. Карта

Бахмутское направление продолжает оставаться одним из наиболее динамичных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Противник продолжает активно продвигаться в направлении сел Ивановское и Богдановка.

Об этом в эфире "Мы – Украина" сообщил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш. Он отметил, что на этом участке выполняются все необходимые инженерно-фортификационные работы по сдерживанию противника, однако это не прекращает наступления.

"Враг продолжает давить и в районе населенного пункта Ивановское, и в районе Богдановки, там уже идут бои в пределах города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит удары дронами-камикадзе, в частности "Ланцетами", корректирует свою артиллерию при помощи БПЛА типа Zala и "Орлан", также активно применяет FPV-дроны, интенсивно использует штурмовые группы – "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте", – отметил Евлаш.

Ранее сообщалось, что российская армия перебрасывает часть своих сил с Авдеевского направления на Бахмутское. В частности, речь идет о военной технике – под Бахмутом начали замечать устаревшую российскую технику, которой раньше там не было. Такие действия РФ свидетельствуют о перераспределении сил врага по определенным направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой безумных потерь. Они, как утверждают некоторые Z-паблики, "в разы превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут. При этом и по населению, и по площади Бахмут был примерно вдвое больше, чем Авдеевка.

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