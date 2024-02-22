Армия РФ перебрасывает часть сил из Авдеевки на Бахмутское направление: как изменилась ситуация

Российская армия перебрасывает часть своих сил с Авдеевского направления на Бахмутское. В частности, речь идет о военной технике – под Бахмутом начали замечать устаревшую российскую технику, которой раньше там не было.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный. Такие действия РФ свидетельствуют о перераспределении сил врага с определенных направлений.

По словам Нагорного, в зоне ответственности 4-й бригады "Рубеж" в последние дни активизировалось применение россиянами артиллерии.

"Можно сделать вывод, что российские военные перебрасывают сюда свои силы после того, как они их применили на Авдеевском направлении. Российская армия концентрирует некоторые основные усилия на таких направлениях, как Богдановка, Ивановское, Клещиевские высоты, непосредственно направление на Часов Яр. Мы видим, что выросло количество применения тактической и беспилотной авиации", – сказал он.

Нагорный добавил, что российские оккупанты могут использовать Бахмут как одну из логистических цепей. Враг может сосредоточить основные усилия на Лиманском или Купянском направлениях, или же использовать Бахмут как отвлекающий удар.

"Скорее всего, российские военные будут концентрировать свои силы на Бахмутском направлении для начала Часовоярской операции, для больших наступательных действий. Об этом можно узнать по количеству применения ФАБов и КАБов, как это было в Авдеевке, где российские военные применяли по 200 управляемых авиабомб в день", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполь российские захватчики стягивают сгоревшую технику из-под Авдеевки. Колонны транспортных тягачей, груженых грузовиками и бронетехникой, передвигаются в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях.

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