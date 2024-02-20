Партизаны 'Атеш' зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео

Во временно оккупированный Мариуполь российские захватчики стягивают сгоревшую технику из-под Авдеевки. Колонны транспортных тягачей, нагруженных грузовиками и бронетехникой, передвигаются в сопровождении представителей ФСБ РФ на гражданских автомобилях.

Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Агенты движения насчитали не менее пяти сотен единиц военной техники, не пригодной для восстановления.

"Наши агенты целый день наблюдали нескончаемый поток колон из транспортных тягачей, которые, предположительно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ рф). На тягачах были ЗИЛы, КамАЗы, БМП, БТР и танки", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что агенты движения смогли насчитать сотни единиц сгоревшей техники врага.

"Если наши агенты смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться. Если судить по прибытию такой груды металлолома, то мы отмечаем просто чудовищные потери ВС РФ при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", – констатировали в "Атеш".

Ранее сообщалось, что в "Атеш" рассказали об огромных потерях российской армии в боях за Авдеевку. В движении убеждены: российские подразделения не восстановятся после Авдеевки.

Также стало известно, что агенты "Атеш" разведали маршрут переброски пушек "Гиацинт-Б" в оккупированном Крыму. Координаты и прочую важную информацию они передали Силам обороны Украины.