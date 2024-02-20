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Партизаны "Атеш" зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
18,5 т.
Партизаны 'Атеш' зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео

Во временно оккупированный Мариуполь российские захватчики стягивают сгоревшую технику из-под Авдеевки. Колонны транспортных тягачей, нагруженных грузовиками и бронетехникой, передвигаются в сопровождении представителей ФСБ РФ на гражданских автомобилях.

Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Агенты движения насчитали не менее пяти сотен единиц военной техники, не пригодной для восстановления.

Партизаны "Атеш" зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео

"Наши агенты целый день наблюдали нескончаемый поток колон из транспортных тягачей, которые, предположительно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ рф). На тягачах были ЗИЛы, КамАЗы, БМП, БТР и танки", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что агенты движения смогли насчитать сотни единиц сгоревшей техники врага.

"Если наши агенты смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться. Если судить по прибытию такой груды металлолома, то мы отмечаем просто чудовищные потери ВС РФ при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", – констатировали в "Атеш".

Партизаны "Атеш" зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео
Партизаны "Атеш" зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Фото и видео

Ранее сообщалось, что в "Атеш" рассказали об огромных потерях российской армии в боях за Авдеевку. В движении убеждены: российские подразделения не восстановятся после Авдеевки.

Также стало известно, что агенты "Атеш" разведали маршрут переброски пушек "Гиацинт-Б" в оккупированном Крыму. Координаты и прочую важную информацию они передали Силам обороны Украины.

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