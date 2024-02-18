Понесли огромные потери: российские подразделения не восстановятся после Авдеевки – 'Атеш'

Агент "Атеш" из 74-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ информирует о больших потерях у оккупантов в ходе боев за Авдеевку Донецкой области. Его подразделение может полностью прекратить свое существование.

Сейчас вопрос дальнейшего существования этой бригады рассматривает руководство 41-й армии ВС РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами.

74-я бригада армии РФ за период штурмов Авдеевки потеряла более 50% офицерского состава, а число раненых оценивают в более чем 750 человек.

Похожая ситуация фиксируется во многих российских бригадах и полках, которые непосредственно участвовали в захвате города. Некоторые из них, скорее всего, уже не восстановятся после штурмов Авдеевки.

"В свою очередь, мы также приложим усилия, чтобы оккупанты понесли как можно больше потерь. Координаторы нашего движения продолжают принимать координаты пунктов управления и полевых складов от военных ВС РФ, которые желают отомстить руководству за "мясные" штурмы", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, бойцов которой ранее перебросили в Авдеевку, отчитались о работе за время обороны города. Они ликвидировали 1500 российских захватчиков, еще более 3500 были ранены.

– Всего во время захвата Авдеевки были убиты 17 тысяч российских военнослужащих. А общие потери армии РФ при оккупации города составили 47 тысяч солдат.

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